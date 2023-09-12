«Незамінні на фронті»: Times розповіло про роботу саперів ЗСУ на Запоріжжі

За словами журналістів, солдати ЗСУ рушають вперед за саперами, які використовують британські міношукачі Vallon у своїй роботі

Контрнаступ ЗСУ перетворився на виснажливий процес переміщення військ, які повільно прориваються через мінні поля, що залишили російські окупанти. Проте, це було б неможливо без роботи саперів. Саме вони визначають темпи просування українських сил. Про це пише видання Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами журналістів, солдати ЗСУ рушають вперед за саперами, які використовують британські міношукачі Vallon у своїй роботі. Вони ретельно розчищають шляхи через мінні поля, які нерідко стають об'єктом артилерійських обстрілів з боку російських військ. Процес розмінування є необхідним, щоб військова техніка могла безпечно продовжувати свій шлях.

«Ці солдати рухаються не швидше, ніж вони можуть ходити зі своїми міношукачами Vallon, які постачають Британією. Вони корчуються на колінах з ручними зондами, щоб розчистити смуги крізь мінні поля, часто під вогнем, щоб українська техніка могла проїхати до наступного об’єкта; або ж забігти зі штурмовими підрозділами пішки, щоб розчистити позиції мін-пасток під час дії», – пише видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми всі бажали, щоб битва розвивалася швидше. Проте, ми не могли передбачити, наскільки глибокі і густо заміновані мінні поля», – розповів журналістам сапер 49-річний військовик із позивним «Дід», який служить у 47-й окремій штурмовій бригаді.

За його словами, російські військові замінували практично кожну ділянку.

«Все заміновано. Поля, ліси, уламки машин, траншеї: все. Таким чином, ми стали незамінними солдатами на полі бою», – розповів військовослужбовець.

Як повідомив один з екіпажів бойової машини Bradley, якого звуть «Морок», під час атаки на Роботине його машина підірвалася на міні. Сапери негайно кинулися вперед разом із піхотою, щоб атакувати російські позиції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ці сапери були справжніми героями. Вони подавалися вперед разом з нами пішки, бо всі наші бойові машини були розбиті. Сапери кидали саморобні гранати в російські окопи, зроблені з енергетичних напоїв і вибухівки», – розповів він.

За інформацією видання, мінні поля на півдні України складаються з шарів радянських протитанкових мін ТМ-62, а також протипіхотних мін ПМН, змішаних із пристроями нового покоління і мінами-пастками.

Нагадаємо, триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень.

За останню добу ЗСУ просунулися щонайменше на чотирьох напрямках – під Бахмутом, Опитним, а також в Запорізькій області та на її кордоні з Донецькою.