Розвідка Естонії: ЗСУ прорвали передній край російської оборони на Запоріжжі

Як зазначають естонські розвідники, обстановка на інших ділянках фронту залишалася незмінною

За даними естонської розвідки, бої тривають в околицях сіл Новопрокопівка і Вербове

За даними естонської розвідки, Збройним силам України, ймовірно, вдалось прорвати передній край оборони російських окупантів у Запорізькій області. Про це повідомляє ERR.

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За даними естонської розвідки, тепер бої тривають в околицях сіл Новопрокопівка і Вербове. Російські окупанти перекинули на цей напрямок підкріплення з інших ділянок фронту і реорганізували оборону. Водночас досить малоймовірно, що українці зможуть незабаром домогтися оперативного успіху, наприклад, повністю перерізати сухопутний коридор до Криму, додали у відомстві.

Як зазначають естонські розвідники, обстановка на інших ділянках фронту залишалася незмінною. ЗС РФ не знизили тиску на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, продовжуючи атакувати в напрямку на Куп'янськ і Лиман.

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Українські війська продовжили атакувати в районі Бахмута, успіхи мінімальні. Основні зусилля ЗСУ націлені на звільнення Кліщіївки, зазначають в естонській розвідці.

Нагадаємо, що ЗСУ успішно звільняють території на Мелітопольському напрямку. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.