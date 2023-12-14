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Болгарія схвалила виділення Україні допомоги у розмірі €3,6 млрд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Болгарія схвалила виділення Україні допомоги у розмірі €3,6 млрд
Угода передбачає надання Болгарією гарантій на суму 16 654 646 євро
фото з відкритих джерел

Лідер партії «Вазраждане» Костадін Костадінов розкритикував виділення коштів Україні,

Сьогодні, 14 грудня, народні збори Болгарії ратифікували угоду з Європейською комісією про надання Україні мікрофінансової допомоги у розмірі 3,6 млрд євро, що є другим етапом запланованої допомоги. Про це повідомляє Novitine.

За ратифікацію проголосували 116 депутатів, 48 – проти, шість –утрималися. Угода передбачає надання Болгарією гарантій на суму 16 654 646 євро.

Лідер партії «Вазраждане» Костадін Костадінов розкритикував виділення коштів Україні, висловивши занепокоєння щодо внутрішніх пріоритетів.

Допомога має на меті посилити підтримку України на тлі поточних викликів.

Раніше повідомлялося, що парламент Болгарії здолав вето президента на БТРи для України. Також відомо, що Болгарія готує черговий пакет військової допомоги для України. Очікується, що конкретний перелік озброєння для передачі Україні буде готовий у січні-лютому наступного року, оскільки міноборони Болгарії потрібен час для його підготовки.

Теги: Болгарія війна

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