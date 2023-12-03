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Обмін полоненими з Ізраїлем припиняється: ХАМАС висунув умову

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Обмін полоненими з Ізраїлем припиняється: ХАМАС висунув умову
ХАМАС не піде на компроміс з Ізраїлем
фото з відкритих джерел

Заручників не звільнять, якщо не буде припинено вогонь

Заступник керівника ХАМАС Салех Аль-Арурі заявив, що обмін полоненими з Ізраїлем не відбуватиметься, поки в Газі не буде припинено вогонь. Про це він сказав телеканалу Al Jazeera. 

За словами Арурі, заручники, які все ще перебувають в полоні ХАМАСу, є ізраїльськими солдатами та цивільними чоловіками, які раніше служили в ізраїльській армії.

Він сказав, що їх не звільнять, якщо не буде припинення вогню. 

«Нехай війна йде своєю чергою. Це рішення остаточне. Ми не підемо на компроміс», – заявив заступник керівника ХАМАС.

Він також додав, що угруповання готове обміняти тіла загиблих ізраїльтян в обмін на тіла бойовиків, однак наголосив що для їх ексгумації потрібен час.

Нагадаємо, Ізраїль планує продовжувати війну проти терористичного угруповання ХАМАС протягом року, або навіть більше. 

Як повідомлялося, ізраїльська армія офіційно оголосила про поновлення бойових дій у секторі Гази. У короткій заяві в соцмережах ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов «оперативної паузи» у боях та обстрілі ізраїльської території.

До слова, бої в Секторі Гази можуть припинитися, але за однієї умови.

Читайте також: Ізраїль і ХАМАС досягли першого припинення вогню. Що буде далі?
Теги: Ізраїль війна обмін полоненими заручники ХАМАС

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