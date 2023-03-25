Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: фото наслідків

Є прильоти в центрі Краматорська і промисловій зоні

У ніч на 25 березня російські окупанти вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

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Обійшлося без постраждалих.

Інформацією щодо руйнувань уточнюється.

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Наразі комунальники Краматорська вже працюють над розчищенням завалів та території навколо місця, куди цієї ночі поцілили ракети рашистів.

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фото: Краматорська міська рада/Facebook

Як повідомлялося, в ніч на 24 березня окупанти вдарили по Костянтинівці з ЗРК С-300, одна з ракет влучила у пункт незламності.