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Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: фото наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: фото наслідків
Внаслідок удару у Краматорську зруйновано будівлі
фото: Краматорська міська рада/Facebook

Є прильоти в центрі Краматорська і промисловій зоні

У ніч на 25 березня російські окупанти вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Обійшлося без постраждалих.

Інформацією щодо руйнувань уточнюється.

Наразі комунальники Краматорська вже працюють над розчищенням завалів та території навколо місця, куди цієї ночі поцілили ракети рашистів.

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фото: Краматорська міська рада/Facebook

Як повідомлялося, в ніч на 24 березня окупанти вдарили по Костянтинівці з ЗРК С-300, одна з ракет влучила у пункт незламності.

Теги: Донеччина ракета окупанти війна росія

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