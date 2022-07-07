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    Події в Україні

    У Миколаєві та області прогриміли вибухи

    Вибухи в Миколаєві пролунали на світанку - У Миколаєві та області прогриміли вибухи
    Вибухи в Миколаєві пролунали на світанку
    фото з відкритих джерел

    Із боку Херсона по Миколаївщині окупанти запустили кілька ракет

    У четвер, 7 липня, після 4 години ранку в Миколаєві та Миколаївській області пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє місцеве видання «Новости-N».

    За ніч у Миколаївській області двічі оголошувалась повітряна тривога. Одна з них закінчилася 3:48. Проте вже о 4:34 знову була оголошена по всій області.

    Під час другої повітряної тривоги на Миколаївщині було запущено відразу кілька ракет з боку Херсона.

    Місцеві мешканці повідомляють, що вибухи пролунали у Миколаєві та в Очакові.

    Про вибухи також повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

    Повітряна тривога на Миколаївщині триває.

    Нагадаємо, зранку 5 липня окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Ворожі ракети потрапили до об'єктів військової та цивільної інфраструктури.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві та області прогриміли вибухи