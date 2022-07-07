У Миколаєві та області прогриміли вибухи

Вибухи в Миколаєві пролунали на світанку

Із боку Херсона по Миколаївщині окупанти запустили кілька ракет

У четвер, 7 липня, після 4 години ранку в Миколаєві та Миколаївській області пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє місцеве видання «Новости-N».

За ніч у Миколаївській області двічі оголошувалась повітряна тривога. Одна з них закінчилася 3:48. Проте вже о 4:34 знову була оголошена по всій області.

Під час другої повітряної тривоги на Миколаївщині було запущено відразу кілька ракет з боку Херсона.

Місцеві мешканці повідомляють, що вибухи пролунали у Миколаєві та в Очакові.

Про вибухи також повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

Повітряна тривога на Миколаївщині триває.

Нагадаємо, зранку 5 липня окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Ворожі ракети потрапили до об'єктів військової та цивільної інфраструктури.