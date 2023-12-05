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Штурм Авдіївського коксохіму: яка ситуація в місті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Штурм Авдіївського коксохіму: яка ситуація в місті
Незважаючи на погоду, росіяни намагаються штурмувати Авдіївський коксохім практично цілодобово
фото ілюстративне

Загарбники готуються застосувати важку техніку в Авдіївці

Російські загарбники не припиняють штурмів Авдіївського коксохімічного заводу. Втім, на саме підприємство окупантам не вдалося зайти жодного разу. Про це розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі «Радіо Свобода».

Барабаш зазначив, що незважаючи на погоду, росіяни намагаються штурмувати практично цілодобово «різною кількістю груп, різною кількістю складу цих груп» у напрямку коксохімзаводу.

«Іноді справді вони доходять навіть до паркану заводу. Але ж… Теж пишуть вони дуже часто «ми зайшли на коксохім», «нам залишилося два дні, три дні – коксохім буде повністю наш». Це не відповідає дійсності. Жодного разу на коксохім вони не заходили», – наголосив Барабаш.

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки) на північному фланзі Авдіївки, а також на південному фланзі в районі Первомайського та Сєверного. (6 км на захід від Авдіївки).

Також повідомлялося, що загарбники готуються застосувати важку техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки та чекають сприятливої погоди, аби здійснити атаку.

Теги: Авдіївка Донеччина війна окупанти

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