Штурм Авдіївського коксохіму: яка ситуація в місті

Загарбники готуються застосувати важку техніку в Авдіївці

Російські загарбники не припиняють штурмів Авдіївського коксохімічного заводу. Втім, на саме підприємство окупантам не вдалося зайти жодного разу. Про це розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі «Радіо Свобода».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Барабаш зазначив, що незважаючи на погоду, росіяни намагаються штурмувати практично цілодобово «різною кількістю груп, різною кількістю складу цих груп» у напрямку коксохімзаводу.

«Іноді справді вони доходять навіть до паркану заводу. Але ж… Теж пишуть вони дуже часто «ми зайшли на коксохім», «нам залишилося два дні, три дні – коксохім буде повністю наш». Це не відповідає дійсності. Жодного разу на коксохім вони не заходили», – наголосив Барабаш.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки) на північному фланзі Авдіївки, а також на південному фланзі в районі Первомайського та Сєверного. (6 км на захід від Авдіївки).

Також повідомлялося, що загарбники готуються застосувати важку техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки та чекають сприятливої погоди, аби здійснити атаку.