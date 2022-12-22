Окупанти вигадали новий спосіб збору інформації про українських військових

Ворожі сторінки дедалі частіше з'являються у Facebook

Російські окупанти створюють низку груп, у яких нібито шукають зниклих військових, а насправді збирають про них інформацію. Про це повідомляє фактчекінговий паблік «Нота Єнота».

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До прикладу, сторінка «Молитва» має 169 тис. підписників. Щодня у ній пости про тих, кого розшукують рідні, де і коли пропали наші захисники. Сторінкою керують три адміністратори з Вірменії.

Ця сторінка керує щонайменше шістьма групами із назвами «Пошук зниклих», «Україна сьогодні», «Доброго вечора, ми з України!», «Пошук людей під час війни», «Сильная Украина», «Пошук людей/ Поиск людей». Усі ці групи мають низку інших модераторів з Вірменії, Індії, Індонезії , Вʼєтнаму тощо.

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Створюють подібні інтернет-спільноти й через інших адміністраторів. Наприклад, «Україна - Перемога», яка ще 19 серпня називалася «Artemis», яка має майже 50 тис. підписників. Щодня у таких групах десятки патріотичних постів, а також інформація про зниклих воїнів.

Проте таким чином збирають інформацію про наших захисників, їхніх рідних, а також інформацію про те, де і за яких умов військовий востаннє виходив на звʼязок.

Нагадаємо! Організації та установи, що займаються пошуком зниклих безвісті і обміном військовополонених:

Національне інформаційне бюро. Для звернень щодо військовополонених або військових, місцезнаходження яких невідоме: гаряча лінія цілодобово ‒ 1648; +38 044 287 81 65 (дзвінки з-за кордону); електронна пошта: [email protected] .

Для звернень щодо військовополонених або військових, місцезнаходження яких невідоме: гаряча лінія цілодобово ‒ 1648; +38 044 287 81 65 (дзвінки з-за кордону); електронна пошта: . Кол-центр з розшуку зниклих безвісти осіб при Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: 0 800 339 247 ‒ з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00; 095 896 0421 ‒ у вихідні через Viber та Telegram; 099 792 0126 ‒ телефон Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; електронна пошта для звернень: [email protected] .

при Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: 0 800 339 247 ‒ з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00; 095 896 0421 ‒ у вихідні через Viber та Telegram; 099 792 0126 ‒ телефон Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; електронна пошта для звернень: . Центральне агентство розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста: телефони: +41 22 730 3600 або +380 800 300 155; електронна пошта: [email protected] .

телефони: +41 22 730 3600 або +380 800 300 155; електронна пошта: . Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України: телефони: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01 (цілодобово); електронна пошта: [email protected] .

телефони: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01 (цілодобово); електронна пошта: . Гаряча лінія Міністерства внутрішніх справ України для родичів загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. Тут можна залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу та роз’яснення щодо прав родичів військовослужбовців: телефон: +38 089 420 18 66.

Раніше повідомлялося, скільки українців зникли безвісти з початку війни: уповноважений назвав страшні цифри.