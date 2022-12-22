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Окупанти вигадали новий спосіб збору інформації про українських військових

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти вигадали новий спосіб збору інформації про українських військових
Під прикриттям пошуку зниклих росіяни збирають інформацію про наших захисників
фото з відкритих джерел

Ворожі сторінки дедалі частіше з'являються у Facebook

Російські окупанти створюють низку груп, у яких нібито шукають зниклих військових, а насправді збирають про них інформацію. Про це повідомляє фактчекінговий паблік «Нота Єнота».

До прикладу, сторінка «Молитва» має 169 тис. підписників. Щодня у ній пости про тих, кого розшукують рідні, де і коли пропали наші захисники. Сторінкою керують три адміністратори з Вірменії.

Ця сторінка керує щонайменше шістьма групами із назвами «Пошук зниклих», «Україна сьогодні», «Доброго вечора, ми з України!», «Пошук людей під час війни», «Сильная Украина», «Пошук людей/ Поиск людей». Усі ці групи мають низку інших модераторів з Вірменії, Індії, Індонезії , Вʼєтнаму тощо.

Створюють подібні інтернет-спільноти й через інших адміністраторів. Наприклад, «Україна - Перемога», яка ще 19 серпня називалася «Artemis», яка має майже 50 тис. підписників. Щодня у таких групах десятки патріотичних постів, а також інформація про зниклих воїнів.
Проте таким чином збирають інформацію про наших захисників, їхніх рідних, а також інформацію про те, де і за яких умов військовий востаннє виходив на звʼязок.

Нагадаємо! Організації та установи, що займаються пошуком зниклих безвісті і обміном військовополонених:

  • Національне інформаційне бюро. Для звернень щодо військовополонених або військових, місцезнаходження яких невідоме: гаряча лінія цілодобово ‒ 1648; +38 044 287 81 65 (дзвінки з-за кордону); електронна пошта: [email protected].
  • Кол-центр з розшуку зниклих безвісти осіб при Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: 0 800 339 247 ‒ з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00; 095 896 0421 ‒ у вихідні через Viber та Telegram; 099 792 0126 ‒ телефон Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; електронна пошта для звернень: [email protected].
  • Центральне агентство розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста: телефони: +41 22 730 3600 або +380 800 300 155; електронна пошта: [email protected].
  • Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України: телефони: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01 (цілодобово); електронна пошта: [email protected].
  • Гаряча лінія Міністерства внутрішніх справ України для родичів загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. Тут можна залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу та роз’яснення щодо прав родичів військовослужбовців: телефон: +38 089 420 18 66.

Раніше повідомлялося, скільки українців зникли безвісти з початку війни: уповноважений назвав страшні цифри.

Читайте також: «Держава не була готова до такої кількості ДНК-експертиз». Як відбувається пошук тіл загиблих
Теги: окупанти військові Facebook солдат

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