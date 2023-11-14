«У Путіна є дуже цинічна мета». Зеленський розповів про плани ворога

Президент розповів, що Росія втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом

Путін готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до народу.

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«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

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Звіт за цей день. Перше – наші воїни. Сьогодні на селекторі доповідали розвідка, Головком, СБУ, міністр оборони. Загалом ситуацію на фронті, конкретні напрямки. Снаряди, техніка – все для фронту. Авдіївка, Купʼянськ, Бахмут. Також південні напрямки. Дуже інтенсивні російські штурми, і особливо – на Донеччині.

Ми маємо розуміти, що в Путіна зараз дуже цинічна й конкретна політична мета – і він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат. Тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої!

Що більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для ворога буде загальна ситуація, загальний перебіг цієї війни.

Я хочу зараз особливо відзначити воїнів 53-ї та 110-ї окремих механізованих бригад і артилеристів 55-ї окремої артилерійської бригади. Усі вони бʼються саме на Авдіївському напрямку й цими днями дали Україні найкращі результати. Дякую вам, воїни!

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Відзначу також бригади, які воюють на інших напрямках і заслуговують вдячності. Це 57-ма окрема мотопіхотна бригада, її воїни захищають Купʼянський напрямок. Дуже потужно. Дякую! Дякую Лиманський напрямок – 68-ма окрема єгерська бригада. Молодці, хлопці! І, звичайно, Бахмутський напрямок. Артилеристи 26-ї бригади, 92-га окрема штурмова бригада та 30-та окрема механізована бригада. Я дякую всім вам, воїни!

Продовжуємо працювати з нашими партнерами, передусім у Сполучених Штатах, щоб підтримка України зберігалася саме на тому рівні, який потрібен зараз. Я вдячний партнерам за розуміння українських потреб.

Цими днями у Вашингтоні – українська делегація. Перша віцепремʼєр Юлія Свириденко, керівник Офісу Андрій Єрмак, представники міністерства юстиції та наших команд, які просувають, зокрема, посилення санкцій проти Росії та використання заморожених активів Росії для підтримки нашої держави.

Відбулися вагомі зустрічі: держсекретар США та його команда, радники з питань національної безпеки Президента США та лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії, представники громадських сил Америки, керівники міжнародних фінансових інституцій та агенцій із питань розвитку. Готуємо наступний рік.

Буде непросто. Ми усвідомлюємо це. Але ми робимо все, щоб позиції України зберегли надійність. І найближчими тижнями запланована відповідна робота з європейськими та іншими нашими партнерами.

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Ще кілька речей.

Я відзначу сьогодні роботу всієї нашої команди та тих, хто допомагав, щодо порятунку громадян України із сектора Газа. Це дуже-дуже складна, чутлива, багаторівнева операція. Врятовані понад 200 людей. Ми готуємо й наступні групи для евакуації.

Успіх України в таких операціях знову демонструє світові, наскільки наша держава цінує своїх громадян, де б вони не перебували, і наскільки ефективними є наші державні інституції.

Провів сьогодні також нараду з міжнародниками, урядовцями щодо підготовки вже другого саміту нашої глобально важливої гуманітарної ініціативи «Зерно з України». Україна не лише зберігає свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки. Наш морський експорт новим коридором уже досяг майже 4 мільйонів тонн вантажів. Але й ми памʼятаємо, що можемо дати більше стабільності світу, допомагаючи продовольством тим, хто його потребує. Зокрема, в країнах Африки.

Об’єднуємо партнерів навколо такої нашої гуманітарної ініціативи. Новини – незабаром.

І сьогодні ж зустрівся з журналістами з країн Африки – великою групою… 11 країн континенту, різні частини Африки, провідні медійники. Я дякую за увагу до України й вірю, що в захисті від агресії, у захисті міжнародного права світова більшість завжди буде з Україною.

Слава всім, хто б’ється заради України, хто рятує людське життя! Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!»

Нагадаємо, триває 629-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.