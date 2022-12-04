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Чи зможуть окупанти оточити Бахмут: відповідь українських військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи зможуть окупанти оточити Бахмут: відповідь українських військових
Біля Бахмута тривають запеклі бої
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжують стримувати атаки росіян

Українські військові відкидають можливість оточення Бахмута російськими окупантами. Ситуація на цьому напрямку важка, проте контрольована ЗСУ. Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів у ефірі телемарафону.

«Це їхня головна мета, коли не виходить взяти в лоб, то оточити. Там дуже важка ситуація, але контрольована. Командування бачить характер їхніх дій, їхні наміри, і, зокрема, минулої доби був переданий серйозний «привіт» від нашої артилерії, у тому числі новітніми високоточними системами, щоб дещо охолодити їхній пил до оточення наших підрозділів», – сказав він.

Речник зазначив, що українські війська продовжують стримувати атаки росіян.

«Є всі сподівання на те, що і там буде зупинено ворога», – додав Череватий.

Напередодні у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України. Трагедія сталася 3 грудня.

Раніше російські пропагандисти поширювали тезу про те, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута. 

Також Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут. Усі основні дороги, які ведуть до Бахмута, які забезпечують постачання, під повним контролем України.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.  

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.

Читайте також: Андрій Іллєнко: Наші солдати роблять під Бахмутом великий подвиг. Україна має знати про це
Теги: Бахмут військові дороги окупанти радник росіяни трагедія Україна

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