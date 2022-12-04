Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти на сході атакують ЗСУ хімічною зброєю (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти на сході атакують ЗСУ хімічною зброєю (відео)
Противник, який потрапив у аерозольну хмару гранати К-51, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь
скрін з відео

Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту

Військово-морські сили ЗСУ повідомляють, що держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати «К-51».

«Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на наших захисників на Сході. Проте, навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу і до яких би терористичних методів не вдавалися російські загарбники, морські піхотинці з ще більшим завзяттям будуть їх знищувати», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту.

К-51 – радянська ручна аерозольна «сльозогінна» граната нелетальної дії. Корпус із твердого пластику з металевим дном. Герметичний корпус гранати наповнений порошкоподібною сильно подразнювальною речовиною не летальної дії. Вплив гранати К-51 порівняно з гранатами для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб.

Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати, речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати розпорошуючи хмару хімічної речовини. Противник, який потрапив у аерозольну хмару, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь, оскільки руки рефлекторно тягнуться до обличчя, аби протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнює слиз.

Нагадаємо, триває 284-а доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Україна окупанти росія війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Василівці окупанти кілька днів тримали в мороз цивільних на блокпосту
У Василівці окупанти кілька днів тримали в мороз цивільних на блокпосту
Сьогодні, 12:32
Наслідки рашистської атаки на Сумщину
На Сумщині окупанти вщент зруйнували склади агропідприємства (фото)
Вчора, 19:16
Макіївка: окупанти вигадали цинічний план роздачі повісток
Макіївка: окупанти вигадали цинічний план роздачі повісток
Вчора, 18:43

Події в Україні

Окупанти на сході атакують ЗСУ хімічною зброєю (відео)
Окупанти на сході атакують ЗСУ хімічною зброєю (відео)
У Василівці окупанти кілька днів тримали в мороз цивільних на блокпосту
У Василівці окупанти кілька днів тримали в мороз цивільних на блокпосту
ЗСУ вже «демілітаризували» понад 91 тис. рашистів – Генштаб
ЗСУ вже «демілітаризували» понад 91 тис. рашистів – Генштаб
У боях під Бахмутом загинули п’ятеро грузинських добровольців
У боях під Бахмутом загинули п’ятеро грузинських добровольців
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 4 грудня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 4 грудня
Московська церква підвищила фігуранта секс-скандалу
Московська церква підвищила фігуранта секс-скандалу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Путін може змінити терміни повної окупації України – розвідка США
70K
Макрон посилює російську інформаційну операцію – ISW
48K
Теракти в Іспанії: поліція дізналася, звідки були надіслані листи з вибухівкою
46K
Візит Шойгу до Білорусі: ЗМІ зауважили цікаві деталі
25K
Тисячі водіїв в Україні «шпигують» на користь РФ: дані експертів
24K
Макрон назвав дві причини, через які Франція припинить постачання зброї в Україну

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту