Окупанти на сході атакують ЗСУ хімічною зброєю (відео)

Противник, який потрапив у аерозольну хмару гранати К-51, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь

Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту

Військово-морські сили ЗСУ повідомляють, що держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати «К-51».

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«Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на наших захисників на Сході. Проте, навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу і до яких би терористичних методів не вдавалися російські загарбники, морські піхотинці з ще більшим завзяттям будуть їх знищувати», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту.

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К-51 – радянська ручна аерозольна «сльозогінна» граната нелетальної дії. Корпус із твердого пластику з металевим дном. Герметичний корпус гранати наповнений порошкоподібною сильно подразнювальною речовиною не летальної дії. Вплив гранати К-51 порівняно з гранатами для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб. Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати, речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати розпорошуючи хмару хімічної речовини. Противник, який потрапив у аерозольну хмару, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь, оскільки руки рефлекторно тягнуться до обличчя, аби протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнює слиз.

Нагадаємо, триває 284-а доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.