Окупанти викрали ще 185 дітей з Херсонщини

Окупаційна влада активно розповсюджує російську пропаганду та найбільше намагається вплинути саме на маленьких українців

Окупанти вивозять українських дітей на територію РФ під виглядом «відпочинку»

З тимчасово окупованих територій Херсонської області російські загарбники вивезли ще 185 українських дітей нібито «на відпочинок» до РФ. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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«Продовжується історія із «оздоровчими таборами» десь в Адигеї чи деінде. Днями ще 185 дітей із Херсонщини відправили «відпочивати». Такий відпочинок – це викрадення», – написав Соболевський.

Він зазначив, що «росіяни продовжують підтверджувати факт, що це нація викрадачів дітей».

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Соболевський також наголосив, що окупаційна влада докладає багато зусиль для «промивки мізків» та розповсюджує пропаганду на тимчасово захоплених територіях. Найбільше вони намагаються вплинути саме на дітей та підлітків.

В Генічеську окупанти провели конкурс дитячої творчості з відповідною до пропаганди назві «Мы вместе!». По аналізу малюнків помітно, що перевага надається тим малюнкам, де зображена російська символіка і меседж, що «Херсонщина – це Росія».

Нагадаємо, що раніше РФ відмовилася надати Україні список викрадених дітей, які хочуть повернутися на батьківщину.

Раніше повідомлялося, що росіяни депортували до Дагестану 50 українських дітей.