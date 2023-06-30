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Окупанти викрали ще 185 дітей з Херсонщини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти викрали ще 185 дітей з Херсонщини
Окупаційна влада активно розповсюджує російську пропаганду та найбільше намагається вплинути саме на маленьких українців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти вивозять українських дітей на територію РФ під виглядом «відпочинку»

З тимчасово окупованих територій Херсонської області російські загарбники вивезли ще 185 українських дітей нібито «на відпочинок» до РФ. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Продовжується історія із «оздоровчими таборами» десь в Адигеї чи деінде. Днями ще 185 дітей із Херсонщини відправили «відпочивати». Такий відпочинок – це викрадення», – написав Соболевський.

Він зазначив, що «росіяни продовжують підтверджувати факт, що це нація викрадачів дітей».

Соболевський також наголосив, що окупаційна влада докладає багато зусиль для «промивки мізків» та розповсюджує пропаганду на тимчасово захоплених територіях. Найбільше вони намагаються вплинути саме на дітей та підлітків.

В Генічеську окупанти провели конкурс дитячої творчості з відповідною до пропаганди назві «Мы вместе!». По аналізу малюнків помітно, що перевага надається тим малюнкам, де зображена російська символіка і меседж, що «Херсонщина – це Росія».

Нагадаємо, що раніше РФ відмовилася надати Україні список викрадених дітей, які хочуть повернутися на батьківщину. 

Раніше повідомлялося, що росіяни депортували до Дагестану 50 українських дітей

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Теги: діти Херсонщина викрадення

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