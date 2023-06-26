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На Закарпатті затримано чоловіка при спробі продати дитину за $25 тисяч (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Закарпатті затримано чоловіка при спробі продати дитину за $25 тисяч (фото, відео)
Мати дитини повинна була за встановленим порядком перетнути кордон та передати хлопчика спільникам
фото: Закарпатська обласна прокуратура

Зловмисник підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі та схиляв їх до продажу дітей

У пункті пропуску «Малі Селменці» на Закарпатті прикордонники викрили схему торгівлі дітьми. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Прикордонники викрили і затримали зловмисника, який супроводжував громадянку України, яка мала продати свого сина. Чоловік організував продаж 11-місячного хлопчика в Словаччину за $25 тис. 

Зазначається, що мати дитини повинна була за встановленим порядком перетнути кордон та передати хлопчика спільникам. За це жінка мала отримати $5 тис., решту – $20 тис. мав отримати організатор схеми.

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«Зловмисник підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі та схиляв їх до продажу дітей», – зазначили в МВС. 

За даними Офісу генпрокурора, чоловік мав досвід роботи в освітніх закладах. Під час спілкування з батьками – «потенційними продавцями» – наводив достатньо аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країни.

Фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу («торгівля людьми»). За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі терміном від восьми до 15 років.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку жінка намагалася продати немовля за $30 тис., підшукуючи потенційних «покупців» серед своїх знайомих.

Теги: діти Закарпаття прикордонники

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