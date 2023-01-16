РФ відмовилася надати Україні список викрадених дітей, які хочуть повернутися

Росія пояснює примусове вивезення українських дітей на свою територію «гуманітарною евакуацією»

Російська сторона не погодилася надати Україні список вивезених дітей, які не хочуть залишатися на території РФ. Про це розповів в інтерв'ю «Укрінформу» уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

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Він розповів, що в ході консультацій з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою у Туреччині було погоджено, що питання возз'єднання сімей має вирішуватись максимально швидко.

«Зауважу, що Москалькова сама сказала, що у них є діти, які не хочуть перебувати в Росії, але не мають контакту зі своїми рідними, і вони готові їх передати. Але вони не погодилися передати нам список цих дітей, щоб ми шукали родичів», – сказав Лубінець.

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Москалькова пояснює примусове вивезення українських дітей на свою територію «гуманітарною евакуацією». «Коли під час бойових дій не розбиралися, хто хоче чи не хоче, всіх забирали максимум і вивозили», - каже Лубінець.

Український омбудсмен у цьому контексті звернув увагу на заяви російської сторони про нібито 5 мільйонів громадян України, які виїхали до РФ. «Але якщо шлях в Україну для них був закритий, то куди вони ще могли виїжджати, рятуючи свої життя… Людей не випускали в Україну. І навіть коли вони виїжджали в Росію без документів, були випадки, коли їм доводилося брати російські паспорти, аби рухатися далі. Ми не маємо дипломатичних відносин, тому отримати українські документи на території РФ неможливо. Також чинили перешкоди і для виїзду тих, хто з тимчасово окупованих територій виїхав до Росії», - розповів він.

Нагадаємо, раніше Лубинець розкрив деталі можливого гуманітарного коридору між Україною та РФ.