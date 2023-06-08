Херсонщина до та після підриву дамби: нові супутникові знімки шокують

Більшість сіл області пішли під воду

Села Херсонської області після затоплення через підрив Каховської дамби опинилися повністю під водою. Про це свідчать нові супутникові знімки, оприлюднені Мaxar.

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Зокрема, на одному зі знімків зображено село Кринки до та після затоплення. Село Корсунка також потрапило на супутникові фото до та після.

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Крім того, зафіксовано й результати затоплення міста Олешки.

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Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. За 5 годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація із небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Херсонщину.Глава держави наголосив, що важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.