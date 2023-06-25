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На затопленій Херсонщині загарбники вигадали новий спосіб примусової паспортизації

Діана Гасюк
glavcom.ua
На затопленій Херсонщині загарбники вигадали новий спосіб примусової паспортизації
Окупанти змушують власників затоплених будівель у Херсонській області брати паспорти РФ
фото з відкритих джерел

Інтервенти обіцяють «житлові сертифікати» із соціальними виплатами на придбання житлового майна лише тим, хто має «російське громадянство»

На тимчасово підконтрольних військам РФ територіях Херсонської області загарбники використовують скрутне становище жителів затоплених через підрив Каховської ГЕС населених пунктів, примушуючи отримувати паспорти країни-агресора. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що інтервенти обіцяють «житлові сертифікати» із соціальними виплатами на придбання житлового майна лише тим власникам підтоплених будинків, які мають «російське громадянство».

Іншим представників окупаційної «адміністрації» допомогу не обіцяють.

Як зазначають у ЦНС, поплічники загарбників вимагають від них написати заяву на отримання ворожої макулатури, і лише тоді обіцяють розглянути питання надання допомоги.

«Маємо черговий доказ цинічності ворога, який проводить політику знищення українців на ТОТ», - йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагаються повернутися в Херсонській області на ті позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС.

Також Центр національного спротиву повідомляв, що у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули понад 500 цивільних. Загарбники не евакуювали громадян, які не мають російського паспорта. 

До слова, унаслідок російського теракту на Каховській ГЕС та затоплення багатьох населених пунктів з Херсонщини вода виносить і мертвих, і вцілілих тварин. Зокрема, до берегів приносить змій, і деякі користувачі соцмереж непокояться, що до них може «приплисти» отруйна степова гадюка.

Теги: окупанти Херсонщина громадянство

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