Росіяни депортували до Дагестану 50 українських дітей – Центр нацспротиву

Дітей з Луганської області забрали від батьків та відвезли нібито до республіканського центру «Сонячний берег»

У таборах дітей піддають ідеологічній обробці, нав’язуючи їм кремлівське бачення російського вторгнення в Україну

Російські загарбники вивезли з окупованої території Луганської область до Дагестану 50 українських дітей без супроводу батьків під приводом оздоровлення. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як повідомляється, дітей з Луганської області забрали від батьків та відвезли нібито до республіканського центру «Сонячний берег», що розташований у Дагестані. Організаторами депортації дітей є «Жіночий рух Єдиної Росії», тобто представники партії диктатора Володимира Путіна.

У ЦНС зазначили, що в таких таборах дітей піддають ідеологічній обробці, нав’язуючи їм кремлівське бачення російського вторгнення в Україну. При цьому, дітей в частих випадках не повертають батькам, якщо ті не приїжджають за ними особисто.

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Наголошується, що таким чином дітей роблять заручниками, щоб виманити батьків й лишити їх у Росії, бо назад родини вже не пускають.

Як повідомлялося, окрім російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, до викрадення українських дітей залучені «служби у справах дітей» окупованих Росією територій, «дитячі омбудсмени», «міністерства освіти, молоді й спорту». Про