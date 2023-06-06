Київ готується прийняти постраждалих дітей із Херсонщини – Кличко

За словами Кличка, зараз Київ визначає, які засоби із необхідних зможе оперативно надати Херсонщині

Віталій Кличко: «Київ запропонував допомогу через Асоціацію міст і отримав найнагальніші потреби від Херсонського регіонального відділення»

Київ допоможе постраждалим містам, де склалася критична ситуація після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

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«Київ, чим може, допоможе постраждалим містам, де склалася критична ситуація після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища. Київ запропонував допомогу через Асоціацію міст і отримав найнагальніші потреби від Херсонського регіонального відділення АМУ. Зараз ми визначаємо, які засоби із необхідних зможемо оперативно надати – а саме мотопомпи та плавзасоби. А також відправимо продукти харчування та питну воду», – повідомив Кличко.

Також, за його словами, Київ готується прийняти дітей з постраждалого регіону. «Говорив із секретарем Херсонської міськради Галиною Логуновою. Домовилися, що столиця прийме і забезпечить оздоровлення в дитячих таборах 100 дітей із Херсону. Вже почали займатися організацією цього», – зазначив Кличко.

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Тим часом, військові повідомили, що Київська ГЕС, яка розташована недалеко під Києвом, прикрита від ударів з повітря та від диверсійно-розвідувальних сил противника.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.