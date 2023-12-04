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Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила про наслідки
Сили ППО збивали вночі дрони
фото з відкритих джерел

Сили ППО працювали у Хмельницькому районі 

Уночі 4 грудня під час повітряної тривоги у Хмельницькому районі працювали сили ППО. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає», - поінформував він близько 5-ї години ранку.

Як повідомлялося, російські окупанти ввечері 3 грудня запустили ударні дрони типу «Шахед». У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Відбій загрози для всіх областей оголосили о 4:52. 

Станом на 23:18 було зафіксовано дві групи дронів: на півдні Вінниччини – курсом на захід, на півночі Миколаївщини рухалися на північ.

Також було фіксовано БпЛА ворога на межі Черкаської, Вінницької та Київської областей.

Ворожі дрони рухалися у напрямку Старокостянтинова, Дніпра, Умані.

О 2:22 тривогу почали оголошувати у західних областях. Повідомлялося про рух дронів у напрямку Львова.

Під час тривоги на Хмельниччині було чутно звуки вибухів, в області працювали сили ППО. 

О 0:48 повітряні сили ЗСУ повідомили, що «безпілотники поблизу Хмельницького, рухаються у напрямку Старокостянтинова».

 

Теги: окупанти Хмельниччина тривога безпілотник вибух

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