Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила про наслідки
Сили ППО працювали у Хмельницькому районі
Уночі 4 грудня під час повітряної тривоги у Хмельницькому районі працювали сили ППО. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
«Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає», - поінформував він близько 5-ї години ранку.
Як повідомлялося, російські окупанти ввечері 3 грудня запустили ударні дрони типу «Шахед». У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Відбій загрози для всіх областей оголосили о 4:52.
Станом на 23:18 було зафіксовано дві групи дронів: на півдні Вінниччини – курсом на захід, на півночі Миколаївщини рухалися на північ.
Також було фіксовано БпЛА ворога на межі Черкаської, Вінницької та Київської областей.
Ворожі дрони рухалися у напрямку Старокостянтинова, Дніпра, Умані.
О 2:22 тривогу почали оголошувати у західних областях. Повідомлялося про рух дронів у напрямку Львова.
Під час тривоги на Хмельниччині було чутно звуки вибухів, в області працювали сили ППО.
О 0:48 повітряні сили ЗСУ повідомили, що «безпілотники поблизу Хмельницького, рухаються у напрямку Старокостянтинова».
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