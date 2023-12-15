Уночі РФ вдарила по Україні ракетою і «Шахедами»

Силами ППО знищено всі ударні дрони

У ніч на 15 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

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Росія ударила по Україні зенітною керованою ракетою С-300 та 14 БпЛА типу Shahed-136/131.

Генштаб повідомляє, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони.

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Загалом ворог за минулу добу завдав чотирьох ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Іванівське, Андріївка, Торецьк, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області; Преображенка Запорізької області; Дар’ївка, Кринки, Придніпровське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Як повідомлялося, у ніч на 15 грудня у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ворожих дронів та рух «шахедів» у напрямку Старокостянтинова.

Нагадаємо, 14 грудня, російські загарбники атакувати Україну трьома гіперзвуковими ракетами «Кинджал». Одна з них була знищена на Києвом.