У Києві працює ППО

У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників

У ніч на 18 листопада у Києві заявили про роботу українських сил протиповітряної оборони по ворожому безпілотнику. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Повітяні сили ЗСУ повідомляли, що в напрямку Києва з півночі летять «Шахеди».

Керівник ОП Андрій Єрмак у Телеграмі повідомив про роботу ППО. «Не знімайте роботу ППО, яка працює по «Шахедах», і не відправляйте нічого в різні канали», – написав він.

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Згодом КМВА поінформувала: «Київ – працює ППО. Перебувайте в укриттях».

В Україні триває повітряна тривога. Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу варто пройти в укриття.