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Атака дронів на південні області: ситуація на Херсонщині та Дніпропетровщині

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Атака дронів на південні області: ситуація на Херсонщині та Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уламки збитих безпілотників впали на медзаклад та підприємство 

У ніч проти 16 грудня уламки збитих російських дронів пошкодили цивільну інфраструктуру в Херсонській та Дніпропетровській областях. Окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Про пошкодження повідомили Сили оборони півдня та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По південних областях росіяни спрямували «шахеди» зі східного узбережжя Азовського моря. Підрозділи протиповітряної оборони знищили там 12 дронів-камікадзе: дев'ять на Херсонщині, два на Миколаївщині та один на Вінниччині.

За даними Сил оборони, влучань не було, але уламки збитих безпілотників пошкодили адмінбудівлю і медичний заклад у Херсонському районі. Пожежу, яка сталася, вогнеборці оперативно погасили. Інформації про постраждалих не надходило.

Тим часом на Дніпропетровщині оборонці збили два «шахеди» над Синельниківським районом. Уламки впали на будівлю приватного підприємства, унаслідок чого зайнявся дах. Рятувальники оперативно погасили вогонь. Ніхто не постраждав.

Зауважимо, після трьох днів балістичних загроз уночі 16 грудня окупанти запустили по Києву ударні дрони. Силам ППО вдалося збити всі цілі. У столиці ніхто не постраждав.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом протягом ночі росіяни випустили по Україні 31 «шахед», з яких ППО знищила 30.

Теги: безпілотник окупанти Дніпропетровщина Херсонщина росіяни

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