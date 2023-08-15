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На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено жиловий будинок (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено жиловий будинок (фото)
Пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок
фото: Світлана Онищук / Telegram

Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я

На Івано-Франківщині сьогодні вночі працювала протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків ракет є пошкодження. Про це повідомила голова місцевої ОВА Світлана Онищук.

«Сьогодні вдосвіта західні області України зазнали масованого обстрілу. Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок», – йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає.

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«Прикарпатцям нагадую: війна триває! Не нехтуйте сигналами «повітряної тривоги». Подбайте про свою безпеку та безпеку людей поруч!», – додала Онищук.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.

Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.

Теги: Івано-Франківщина ракета окупанти війна

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