Окупанти з міномета обстріляли село на Херсонщині: є поранена

Армія РФ з міномета вдарила по житловому будинку в Ольгівці Тягинської громади

19 липня війська Росії обстріляли село в Херсонській області з мінометів. Унаслідок цієї ворожої атаки постраждала жінка. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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«Армія РФ з міномета вдарила по житловому будинку в Ольгівці Тягинської громади», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у власній оселі поранення отримала 59-річна жінка. У неї діагностували уламкові поранення кінцівок та перелом руки.

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Постраждалу шпиталізували та їй надається медична допомога.

Раніше повідомлялося, що війська РФ обстріляли приватний сектор села Желанне Перше Покровського району (Донецька область), внаслідок чого поранення отримали п'ять осіб, серед яких двоє дітей. Під ворожий вогонь потрапили двоє хлопчиків віком один та тринадцять років. Під час обстрілу діти грались у дворі приватного домоволодіння.

Також 17 липня, російські загарбники завдали удару по центру міста Білопілля в Сумській області. Внаслідок удару є постраждалі та загиблі. Через обстріл відбулось руйнування адміністративного приміщення.

До слова, із зони, що прилягає до полігону в Кіровському районі тимчасово окупованого Криму, де тривають вибухи боєприпасів, планується тимчасова евакуація мешканців чотирьох населених пунктів. Планується евакуація понад двох тисяч людей.