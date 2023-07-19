Окупанти обстріляли Донеччину: серед поранених є діти

Унаслідок обстрілу поранення отримали п'ять осіб, серед яких двоє дітей

Війська РФ обстріляли приватний сектор села Желанне Перше Покровського району (Донецька область), внаслідок чого поранення отримали п'ять осіб, серед яких двоє дітей. Про це інформує відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

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У вівторок, 18 липня, окупанти здійснили артобстріл приблизно о 19:30. Для атаки російські силовики використовували реактивну артилерію.

«Під ворожий вогонь потрапили двоє хлопчиків віком один та тринадцять років. Під час обстрілу діти грались у дворі приватного домоволодіння», - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі зазначили, що всім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами «Калібр» з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків.

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Також окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з боку Росії. Зафіксовано 252 вибухи. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей і 10 осіб отримали поранення, пошкоджені будинки, електромережі, техніка.

До слова, Сили оборони помстилися окупантам за обстріл Краматорська 27 червня, у результаті якого загинуло 12 осіб.