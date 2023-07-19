Вибухи на кримському полігоні: окупанти евакуюють населення

На Старокримському полігоні вибухи і пожежа

На полігоні в Кіровському районі Криму триває детонація боєприпасів

Із зони, що прилягає до полігону в Кіровському районі тимчасово окупованого Криму, де тривають вибухи боєприпасів, планується тимчасова евакуація мешканців чотирьох населених пунктів. Про це повідомив представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов.

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За його даними, планується евакуація понад двох тисяч людей.

«Розгорнуто оперативний штаб, на місці працюють усі профільні служби», - додав гауляйтер.

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Нагадаємо, на світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону, і відбулася детонація боєприпасів.

Попередньо, прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і вибухи чути навіть у Феодосії.

Через вибухи окупаційна влада Криму перекрила трасу «Таврида», оскільки детонація боєприпасів триває.