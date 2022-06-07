В Україну прибуває комісія ООН для розслідування воєнних злочинів Росії

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень під час воєнних дій Росії працюватиме в Україні десять днів

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень під час воєнних дій Росії працюватиме в Україні десять днів

Комісари міжнародної комісії ООН вперше прибудуть до України

7 червня до України прибудуть комісари незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень під час воєнних дій Росії. Комісія працюватиме до 16 червня. Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

«Комісари мають намір відвідати декілька міст в Україні, зокрема Львів, Київ, Харків та Суми, аби отримати інформацію з перших вуст про ймовірні порушення та утиски прав людини й порушення міжнародного гуманітарного права, а також зустрітися з жертвами та свідками, а також внутрішньо переміщеними особами», – йдеться у повідомлені.

Участь у місії беруть три комісари: Ерік Мосе (голова комісії), Ясмінка Джумхур і Пабло де Грейф. Заплановані їх зустрічі з представниками уряду України, включаючи ключових міністрів, представниками громадянського суспільства та агентств ООН.

Зазначається, що незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою з прав людини ООН, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку Росії.

Місія також має мандат на встановлення фактів, обставин та першопричин будь-яких подібних порушень і утисків, а також збір, узагальнення та аналіз доказів таких порушень і утисків, включно з їх гендерним виміром, на випадок будь-яких майбутніх судових розглядів.

Наприкінці своєї місії, 15 червня, комісари проведуть пресконференцію.