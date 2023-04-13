На Чернігівщині виявлено схрони з ворожими боєприпасами (фото)

Росіяни приховали ці арсенали під час їхньої втечі від контрнаступу Сил оборони минулого року

Виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів Збройних сил України

Служба безпеки України встановила місцезнаходження ще двох схронів з російськими засобами ураження у ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівщини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Встановлено, що окупанти приховали ці арсенали під час їхньої втечі від контрнаступу Сил оборони минулого року.

У результаті оперативних дій у покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів виявлено:

Будь ласка, читайте текст після реклами

21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;

бойові гранати;

800 набоїв до стрілецької зброї.

Інший замаскований ворожий тайник знайдено у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем.

Зі схрону вилучено:

два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;

набої калібру 7,62 мм.

Наразі виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів Збройних сил України.

Нагадаємо, триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника.