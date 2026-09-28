127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026

Лінія фронту станом на 28 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5200 дронів-камікадзе та здійснив 1850 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

28 вересня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 37 окупантів та трьох – поранено, знищено дві одиниці автомобільної, вісім одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 54 укриття ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, 11 пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 223 укриття противника. Знищено або подавлено 175 безпілотних літальних апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Сили оборони відбили три атаки противника; одне боєзіткнення триває дотепер. Окупанти завдали чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ та здійснили 152 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Нова Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове, Лозова; одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили атаку противника в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили три спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Рідкодуб, Новоселівка та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Кривої Луки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Вільного та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь; ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Усього 26 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Мирне, Молодецьке та в напрямку Добропілля, Новогришиного, Сергіївки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Дві атаки окупантів відбили наші захисники в районах Олександрограда та Березового.

На Гуляйпільському напрямку

Дві атаки окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Гірке та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед в бік населених пунктів Новоандріївка, Юрківка, Павлівка та Степногірськ.

Нині триває 1678-й день повномасштабної війни.