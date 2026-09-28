Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026
Ситуація на фронті 28 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 28 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5200 дронів-камікадзе та здійснив 1850 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

28 вересня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 37 окупантів та трьох – поранено, знищено дві одиниці автомобільної, вісім одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 54 укриття ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, 11 пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 223 укриття противника. Знищено або подавлено 175 безпілотних літальних апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Сили оборони відбили три атаки противника; одне боєзіткнення триває дотепер. Окупанти завдали чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ та здійснили 152 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Нова Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове, Лозова; одне боєзіткнення триває дотепер.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили атаку противника в бік Куп’янська.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили три спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Рідкодуб, Новоселівка та Дробишеве.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Кривої Луки.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Вільного та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь; ще одне боєзіткнення триває.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Усього 26 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Мирне, Молодецьке та в напрямку Добропілля, Новогришиного, Сергіївки та Новопавлівки.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

Дві атаки окупантів відбили наші захисники в районах Олександрограда та Березового.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Дві атаки окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Гірке та Гуляйпільське.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026 фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед в бік населених пунктів Новоандріївка, Юрківка, Павлівка та Степногірськ.

127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026 фото 10

Нині триває 1678-й день повномасштабної війни.

Теги: укриття Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026
Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026
Сьогодні, 21:00
Триває 1675-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 08:17
Російська атака спричинила руйнування та пожежу у двох районах Києва
Російські дрони атакували Київ: пошкоджено АЗС та склад
23 вересня, 07:43
Надзвичайний і Повноважний Посол Володимир Крижанівський: в 1991 року Росія відпустила Україну без крові тому, що в них не було належної потуги
Путін мріє захопити три українські лаври. Перший посол України в РФ пояснює, чому Донбасом справа не закінчиться Інтерв’ю
20 вересня, 13:35
Зеленський анонсував зміни у протиповітряному захисті після доповіді розвідки
Українська розвідка з’ясувала пріоритетні цілі Росії для нових ударів
15 вересня, 16:19
Повітряна тривога у Києві тривала 27 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 27 хвилин
14 вересня, 18:05
Інформація про масштаби пошкоджень та остаточні наслідки атаки уточнюється
Дніпро накрив величезний стовп диму після атаки окупантів
10 вересня, 18:43
Ситуація на фронті 8 вересня
205 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 вересня 2026
8 вересня, 22:20
Учасники мали діяти в умовах загрози ракетних ударів із боку Росії
Фінляндія готується до ударів РФ: країна провела найбільші за 80 років навчання
5 вересня, 15:46

Події в Україні

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026
127 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 вересня 2026
Дністровське водосховище практично вичерпало запас води
Дністровське водосховище практично вичерпало запас води
Мадяр попередив про серйозне випробування для України на фронті
Мадяр попередив про серйозне випробування для України на фронті
Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026
Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026
Генерал Волошин розповів, які позиції ЗСУ утримують у Курській області
Генерал Волошин розповів, які позиції ЗСУ утримують у Курській області

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
48K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua