Окупанти застосували на Донбасі міномети і машини піхоти, є поранений військовий



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Українські військові

На Горлівському напрямку противник тричі застосовував міномети 82-го калібру

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 17 разів порушили режим припинення вогню. При цьому ворог 8 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Шуми, Південне, Майорськ, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

На Горлівському напрямку противник тричі застосовував міномети 82-го калібру, обстрілюючи наші опорні пункти в районах населених пунктів Шуми, Південне та Майорськ. А в районі Новолуганського на Світлодарському напрямку окупанти 5 разів застосували заборонене озброєння, обстрілявши позиції Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а потім – двічі здійснивши вогневий наліт мінометами 120-го та 82-го калібрів.

По опорних пунктах наших військ в районі населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь із застосуванням озброєння бойових машин піхоти.

В ході бойового зіткнення один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Минулої доби російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому п'ять разів ворог застосовував озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.