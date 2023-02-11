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Окупанти завдали ударів по Харкову, у декількох областях України лунала повітряна тривога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти завдали ударів по Харкову, у декількох областях України лунала повітряна тривога
фото з відкритих джерел

Повітряну тривогу зафіксовано в декількох областях України, місцевих жителів просять негайно перейти в укриття цивільного захисту

У Харкові та низці областей оголошено повітряну тривогу, місцевих жителів просять негайно перейти в укриття. На Нікопольщині зафіксовано загрозу артилерійського обстрілу. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про ракетні удари по Харкову.

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними Синєгубова, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один із інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Також ракетні удари по місту підтверджує мер Харкова Ігор Терехов.

Мапа тривог зараз виглядає так:

Окупанти завдали ударів по Харкову, у декількох областях України лунала повітряна тривога фото 1
інфографіка: alerts.in.ua

Нагадаємо, добігає кінця 353-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави та завдає ударів по цивільних об’єктах і помешканнях мирного населення.

Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою на всій території України.

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