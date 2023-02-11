Окупанти завдали ударів по Харкову, у декількох областях України лунала повітряна тривога

Повітряну тривогу зафіксовано в декількох областях України, місцевих жителів просять негайно перейти в укриття цивільного захисту

У Харкові та низці областей оголошено повітряну тривогу, місцевих жителів просять негайно перейти в укриття. На Нікопольщині зафіксовано загрозу артилерійського обстрілу. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про ракетні удари по Харкову.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними Синєгубова, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один із інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також ракетні удари по місту підтверджує мер Харкова Ігор Терехов.

Мапа тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, добігає кінця 353-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави та завдає ударів по цивільних об’єктах і помешканнях мирного населення.

Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою на всій території України.