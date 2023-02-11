Окупанти завдали ударів по Харкову, у декількох областях України лунала повітряна тривога
Повітряну тривогу зафіксовано в декількох областях України, місцевих жителів просять негайно перейти в укриття цивільного захисту
У Харкові та низці областей оголошено повітряну тривогу, місцевих жителів просять негайно перейти в укриття. На Нікопольщині зафіксовано загрозу артилерійського обстрілу. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про ракетні удари по Харкову.
«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними Синєгубова, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один із інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Також ракетні удари по місту підтверджує мер Харкова Ігор Терехов.
Мапа тривог зараз виглядає так:
Нагадаємо, добігає кінця 353-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави та завдає ударів по цивільних об’єктах і помешканнях мирного населення.
Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою на всій території України.
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