Окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині: руйнації жахливі (фото)

Ракети поцілили по трьох школах в Апостоловому

У результаті нічного удару по Дніпропетровщині є загиблі та поранені

У ніч на 22 липня російські війська накрили вогнем Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. «Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки незрозуміло», – розповів він.

У Покровській громаді ворог ударив по складах. У результаті розбито трансформатор, кілька сіл залишилися без світла.

По Зеленодольській громаді окупанти ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Вогнеборці загасили пожежу.

В Апостоловому вночі було сім «прильотів». «Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, вісім людей поранені. Інформація ще уточнюється», – повідомив Резніченко.

Раніше стало відомо, що російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.