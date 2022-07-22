  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині: руйнації жахливі (фото)
рус
    Події в Україні

    Окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині: руйнації жахливі (фото)

    Ракети поцілили по трьох школах в Апостоловому - Окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині: руйнації жахливі (фото)
    Ракети поцілили по трьох школах в Апостоловому
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    У результаті нічного удару по Дніпропетровщині є загиблі та поранені

    У ніч на 22 липня російські війська накрили вогнем Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    Окупанти двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. «Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки незрозуміло», – розповів він.

    У Покровській громаді ворог ударив по складах. У результаті розбито трансформатор, кілька сіл залишилися без світла.

    По Зеленодольській громаді окупанти ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Вогнеборці загасили пожежу.

    В Апостоловому вночі було сім «прильотів». «Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, вісім людей поранені. Інформація ще уточнюється», – повідомив Резніченко.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині: руйнації жахливі (фото)
    Окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині: руйнації жахливі (фото)
    Окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині: руйнації жахливі (фото)
    Окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині: руйнації жахливі (фото)
    Окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині: руйнації жахливі (фото)
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Раніше стало відомо, що російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині: руйнації жахливі (фото)