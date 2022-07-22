Окупанти стягнули на Південь України резервні підрозділи

Українські воїни придушили штурми окупантів на напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка

На Південнобузькому напрямку російські війська ведуть оборону зайнятих раніше позицій. Ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони, увів резервні підрозділи. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 липня.

Відзначено артилерійські обстріли в районах населених пунктів Іванівка, Токареве, Трудолюбівка, Партизанське, Кобзарці, Посад-Покровське, Андріївка, Степова Долина, Таврійське, Оленівка, Шевченкове, Прибузьке, Лимани, Киселівка, Новомиколаївка, Велике Артакове, Миколаїв та Тетянівка.

Усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка наші воїни одразу придушили. Окупанти відійшли.

Як повідомлялося, на південних рубежах захисту ЗСУ з повітря завдали ударів ворогу, знищивши 35 загарбників і російську техніку. Нанесено ураження по п'ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

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