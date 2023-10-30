Окупанти збираються перевести в «гарячий» режим вже третій блок ЗАЕС

На промисловому майданчику ЗАЕС сьогодні немає достатньої кількості кваліфікованого персоналу, який здатен якісно виконувати роботи

Російські загарбники мають намір перевести в режим «гарячої зупинки» енергоблок №3 Запорізької АЕС, всупереч відсутності ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ). Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков в ефірі телемарафону.

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«Окупанти мають намір зібрати реактор енергоблоку №3, який станом на початок березня 2022 року перебував у плановому ремонті», – сказав він.

Коріков зазначив, що закриття та збирання реакторної установки енергоблока №3, яка за умовами ліцензії має перебувати в холодному стані та стані зупину для ремонту, створює підвищений ризик виникнення аварійної ситуації з радіаційними наслідками. А фактична непрацездатність системи радіаційного моніторингу на промисловому майданчику ЗАЕС унеможливлює своєчасне виявлення ймовірного радіаційного інциденту.

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Крім того очільник Держатомрегулювання наголосив, що на промисловому майданчику ЗАЕС сьогодні немає достатньої кількості кваліфікованого персоналу, який здатен якісно виконувати роботи зі збирання реакторної установки та контролювати якість виконуваних робіт.

Таким чином, зміна стану реакторних установок, як енергоблоку №3, так і №4-5, є вкрай небезпечною.

«На Запорізькій АЕС, згідно з умовами ліцензій, усі без винятку шість енергоблоків мають перебувати в холодному стані. Порушуючи умови ліцензій Держатомрегулювання, окупанти перевели енергоблоки № 4 і № 5 у гарячий стан, тобто розігріли до номінальних параметрів», – додав він.

Раніше повідомлялося, що росіяни готували техногенну катастрофу на окупованій Запорізькій атомній електростанції і хотіли «здійснити контрольований викид радіації».