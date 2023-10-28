Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС: подробиці

ЗСУ нібито скерували на електростанцію безпілотники

Російське Міністерство закордонних справ заявило, що ввечері 26 жовтня Збройні сили України нібито цілеспрямовано атакували Курську атомну електростанцію трьома безпілотними літальними апаратами.

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За версією росіян, один із БПЛА, начинений вибухівкою, врізався в склад ядерних відходів, пошкодивши його стіни. Два інших впали на комплекс адміністративних будівель станції.

«За попередніми даними, у безпілотних літальних апаратах, що використовувалися для атаки на АЕС, застосовувалися компоненти, поставлені західними країнами», – пише російське МЗС.

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Росіяни також стверджують, що атаки безпілотників у Курській області не вплинули на АЕС, і станція «працює у штатному режимі».

Нагадаємо, у понеділок, 25 вересні, на світанку у Курську прогриміли вибухи. Про гучні звуки вибуху над містом повідомили місцеві мешканці.

Раніше український безпілотник уранці атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

24 вересня губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

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Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями».