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Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС: подробиці
Нібито атакована українськими дронами Курська АЕС працює у штатному режимі, стверджують росіяни
фото з відкритих джерел

ЗСУ нібито скерували на електростанцію безпілотники

Російське Міністерство закордонних справ заявило, що ввечері 26 жовтня Збройні сили України нібито цілеспрямовано атакували Курську атомну електростанцію трьома безпілотними літальними апаратами.

За версією росіян, один із БПЛА, начинений вибухівкою, врізався в склад ядерних відходів, пошкодивши його стіни. Два інших впали на комплекс адміністративних будівель станції.

Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС: подробиці фото 1

«За попередніми даними, у безпілотних літальних апаратах, що використовувалися для атаки на АЕС, застосовувалися компоненти, поставлені західними країнами», – пише російське МЗС.

Росіяни також стверджують, що атаки безпілотників у Курській області не вплинули на АЕС, і станція «працює у штатному режимі».

Нагадаємо, у понеділок, 25 вересні, на світанку у Курську прогриміли вибухи. Про гучні звуки вибуху над містом повідомили місцеві мешканці.

Раніше український безпілотник уранці атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

24 вересня губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями». 

Теги: завод місто безпілотник росія війна

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