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Окупанти почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку

Альона Боженко
Сьогодні, 02:55 glavcom.ua
Окупанти почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку
Окупанти можуть готувати контрнаступ на півдні
фото із відкритих джерел

На рубежі Сухий Ставок – Білогірка загарбники спробували провести розвідку боєм

На півдні загарбники почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Імовірна підготовка ворожого контрнаступу з планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

На рубежі Сухий Ставок – Білогірка загарбники спробували провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мали і з утратами відійшли.

Протягом дня ворог завдав два авіаційні та два ракетні удари по позиціях ЗСУ. Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню «Смерч».

Як зазначається, у Баштанському районі Миколаївщини силами зенітно-ракетного підрозділу збито три крилаті ракети Х-101.

Українська авіація завдала три удари по опорних пунктах і один – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах. Ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ.

Підтверджені втрати ворога становлять:20 військових, два танки Т-72, гаубиця «Мста-Б», ще чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

«Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з 13 бойових кораблів та катерів, що укриваються в ракетобезпечних районах. З них – два носії 16 «Калібрів» та три ВДК», – додали в ОК «Південь».

Нагадаємо, українські захисники під час сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги збили сім із восьми ворожих ракет.

Як відомо, російські загарбники атакували ракетами Червоноградський район Львівщини.

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Теги: війна в Україні війна ЗСУ окупанти

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