Окупанти зруйнували підстанцію «Кремінська». Гайдай розповів про шкоду довкіллю

Підстанція «Кремінська» не тільки повністю забезпечувала потребу Луганщини в елекропостачанні, а й створювала певний резерв

Руйнування підстанції на Луганщині завдало довкіллю шкоди на 1,5 млрд грн

Днями працівники Держекоінспекції разом з підрозділом ЗСУ обстежили територію підстанції «Кремінська» на Луганщині, яка була запущена у 2020 році. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Обстежили територію будівель ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, яка була запущена у 2020 році й забезпечувала електропостачанням Луганську область та яка була знищена внаслідок ворожих обстрілів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця станція не тільки повністю забезпечувала потребу області в елекропостачанні, а й створювала певний резерв. Однак він був зруйнований унаслідок обстрілів російських окупантів.

«За зібраними матеріалами, Інспекцією обчислено шкоду довкіллю, розмір якої склав 1,5 млрд грн», – зазначив голова ОВА.

Відомо, що Інспекцією вже нараховано шкоди на суму 442 млрд грн. Й чим довше триває війна, тим більше шкоди вона завдасть довкіллю, і тим більше наслідків буде в майбутньому.

Нагадаємо, 26 листопада у Херсон було подано електрику. Першочергово планували подати потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж – побутовим споживачам.

Вчора російські окупанти вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон.