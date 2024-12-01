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У Єкатеринбурзі палає цех з виробництва полістиролу (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Єкатеринбурзі палає цех з виробництва полістиролу (відео)
У будівлі стався обвал покрівлі на площі 400 кв.м
фото з соцмереж

Окупанти використовують поліетилен з цього заводу для укриття від тепловізорів

У російському Єкатеринбурзі раптово спалахнув завод «Полистирол-Строй» з виробництва полістіролу та виробів з нього. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У будівлі стався обвал покрівлі на площі 400 кв.м.

За даними ЗМІ, «Вспененный полиэтилен Экофол» використовується росіянами на фронті для укриття від тепловізорів. А також інші вироби використовуються у виробництві складових дронів.

Нагадаємо, вранці 28 листопада, у Подольську, що під Москвою, на площі 1,3 тис. кв. метрів спалахнула виробнича будівля

Це вже не перша пожежа «промислових будівель» у Підмосковʼї. Минулого року пожежа спалахнула на складі магазину Ozon у місті Подольськ. Вогонь охопив 375 кв м території. Рятувальники присвоїли пожежі третій ранг, на місці інциденту працює вертоліт. Всіх співробітників складу евакуювали.

До слова, триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: пожежа росія окупанти завод

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