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Росія атакувала Україну минулого тижня майже 500 керованими авіабомбами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія атакувала Україну минулого тижня майже 500 керованими авіабомбами
Ворог за минулий тиждень атакував Україну ракетами, безпілотниками та авіабомбами
фото з відкритих джерел

Російська Федерація продовжує тероризувати українські міста

Протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що кожного дня українські захисники відбивають повітряні атаки окупантів.

«Цей щоденний терор і ця війна не можуть залишатися проблемою одного народу. Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, у Європі, в Америці, в усьому світі. Тільки разом ми здатні досягти справедливого миру», – каже він.

Нагадаємо, збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні.

Як повідомлялося, Росія намагається почати виготовляти дрони зі штучним інтелектом.

Раніше стало відомо, що у жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу «Шахед» та безпілотників невстановленого типу.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові обмеження проти осіб, які працюють на російську військову систему.

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Теги: обстріл безпілотник дрон окупанти Володимир Зеленський президент

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