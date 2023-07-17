Окупанти розповіли, що пошкоджено на Кримському мосту

Кримський міст «втомився» вже вдруге за рік

Мінтранс Росії стверджує, що опори Кримського мосту цілі

Міністерство транспорту Росії оголосило, що на Кримському мосту пошкоджено лише дорожнє полотно автомобільної частини. Різні джерела останнім часом повідомляли (або висловлювали припущення) про те, що пошкоджено опору моста.

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«...Конструкції прольотів перебувають на своїх опорах. У Мінтрансі не підтвердили інформацію, що раніше з'явилася в ЗМІ, про пошкодження опор. Обстеження стану мосту продовжується», – повідомляє телеграм-канал міністерства.

Візуальних підтверджень чи спростування цього твердження мінтрансу досі немає.

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Водночас очевидці зняли відео з місця руйнування мосту.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Як повідомлялося, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

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Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонова закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночс робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.

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Рух залізничного транспорту Кримським мостом тимчасово припинено.