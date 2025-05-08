Росія скинула авіабомбу на Костянтинівку: десяток поранених (фото, відео)

Внаслідок атаки поранено щонайменше 12 людей

Російські війська скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці. Поранення отримали щонайменше 12 цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Ворог 7 травня, о 22:50 вдарив по багатоквартирному будинку ФАБом-250 з модулем планерування і корекції.

«Внаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків 46, 47 та 74 років й 47-річну жінку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження. Ще восьмеро цивільних віком від 41 до 75 років дістали легких тілесних ушкоджень. Їх деблокували рятувальники», – йдеться в повідомленні.

Ще одна містянка, ймовірно, перебуває під завалами. Також у місті пошкоджено три багатоквартирні будинки та магазин.

Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ фото: don.gp.gov.ua/Донецька обласна прокуратура

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, Росія обіцяла про запровадження режиму припинення вогню проти України з опівночі 8 травня – на три доби. Так зване «припинення вогню» мало розпочатися 8 травня о 00:00, триватиме протягом 9 травня та завершиться опівночі 11 травня.

Водночас речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція щодо перемир'я на 9 травня залишається актуальною, але від України нібито не було сигналу.

Як повідомлялося, російські загарбники вчора ввечері, 7 травня, атакували дронами Уманщину на Черкащині. Внаслідок російської агресії постраждала інфраструктура, зокрема пошкоджено корпус навчального закладу.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час переговорів щодо війни в Україні Росія вимагає «занадто багато».