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Путін злякається? Соратник Зеленського пропонує запросити американців освоювати Донбас

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін злякається? Соратник Зеленського пропонує запросити американців освоювати Донбас
Нардеп вважає, що американцям потрібно нав’язати думку, що Україна для них не є байдужою
фото з відкритих джерел

Поява американців на Донеччині може змусити російського диктатора змінити плани

 

Київ має якнайшвидше запросити американський бізнес освоювати підконтрольні Україні території в Донецькій області. Це потрібно для того, аби американці почали дивитися на нашу країну як на свої ресурси. Таку думку в інтервʼю «Главкому» висловив член партії «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

За словами нардепа, найкраща гарантія безпеки для України – це психологія Трампа

«У нього ж фіксація на Байдені, з яким він постійно себе порівнює. Він критикував Байдена, що той дає величезні кошти без гарантій, а сам тепер може стверджувати, що ці гроші повернув і, якщо буде надавати допомогу, то із зиском для Америки».

Політик вважає, що поява американців на Донеччині зможе налякати російського диктатора Володимира Путіна.

«Зараз треба буде створювати цей інвестиційний фонд, проводити геологічну розвідку… В умовах війни я не дуже в це вірю, тобто це – дуже тривала історія. А нам треба зараз виживати. І питання в тому, наскільки ця угода налякає Путіна», – пояснив він.

Мережко наголошує, громадянам Америки потрібно навʼязати думку, що Україна для них не є байдужою.

«Психологи і філософи завжди казали, що люди найбільше захищають власне майно. Якщо американці будуть дивитись на Україну як на свої ресурси, це вже буде для них не чужа країна та не чужа війна. На конгресменів буде тиснути американський бізнес і так далі. Можливо, має сенс якнайскоріше запрошувати американський бізнес на території в Донецькій області, які перебувають під нашим контролем. Бо це тепер буде не тільки наше, а й американське також. Тобто треба стимулювати цю психологію власника», – розповів нардеп.

Нагадаємо, український уряд підписав «угоду про надра» зі США, яку держсекретар США Марко Рубіо назвав «важливим кроком до припинення війни». Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписана з Україною угода є повноцінним економічним партнерством і дасть змогу президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

До слова, до процесу розробки «угоди про надра» Україна та США не залучали європейські компанії.

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Теги: Донеччина Олександр Мережко корисні копалини США

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