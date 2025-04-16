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На Донеччині окупанти розстріляли полоненого захисника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Донеччині окупанти розстріляли полоненого захисника
Ворожі війська розстріляли з автомата полоненого, який не мав зброї
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій

Російські війська розстріляли беззбройного полоненого українського воїна у Волноваському районі на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що 11 квітня 2025 року троє бійців Збройних сил України виконували бойове завдання поблизу селища Роздольне Волноваського району. Під час штурму їх захопили в полон російські загарбники. Одного з полонених, який не мав зброї, окупанти розстріляли з автомата.

Правоохоронці розслідують справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людини.

«Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з-поміж військовослужбовців РФ», – йдеться в заяві.

Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, російські військові стратили чотирьох українських полонених поблизу П'ятихаток у Запорізькій області. Окупанти розстріляли бійців у спину, коли ті виходили зі зруйнованої будівлі.

Раніше російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного.

Як повідомлялося, поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Воєнний злочин, за даними Офісу генерального прокурора, було здійснено 2 жовтня. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців. Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

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Теги: полон окупанти Донеччина

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