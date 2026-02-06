Окуповано населений пункт на Харківщині – DeepState

Росіяни окупували село Дегтярне

Російська терористична армія окупувала село у Харківській області та просунулися ще у двох областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

Росіяни окупували село Дегтярне на Харківщині та просунулися біля Грабовського у Сумській області, біля Никифорівки на Донеччині.

Зокрема, російські терористи мали просування біля Мілаївки у Біловському районі Курської області.

Нагадаємо, учора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6235 дронів-камікадзе та здійснив 3044 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Зелена Долина, Левадне, Орли, Просяна Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне, Лісне, Любицьке, Долинка, Зелена Діброва Запорізької області; Веселе Херсонської області.