Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому Європі вигідно утримувати українців за кордоном? Лібанова дала відповідь

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Чому Європі вигідно утримувати українців за кордоном? Лібанова дала відповідь
Лібанова заявила, що українки за кордоном швидко та добре інтегрувалися у громади інших країн
фото з відкритих джерел

Елла Лібанова пояснила, чому європейські країни не зацікавлені в поверненні українців додому

Уряди європейських країн зацікавлені в тому, аби українці залишалися в їхніх державах. Про це заявила докторка економічних наук, професорка, директорка Інституту демографії та досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю виданню Varosh, передає «Главком».

На думку Елли Лібанової, європейські країни дійсно зацікавлені в тому, щоб втримати українців за кордоном. Демограф пояснює, що наративи про те, що за кордон з України поїхали жінки, які «сиділи за спинами батьків і чоловіків» неправдиві.

«Поїхали свідомі, самодостатні жінки, які відповідають за життя своїх дітей. Ніхто з них не знав, куди потрапить, як їх зустрічатимуть і чи допомагатимуть. І вони відразу почали шукати роботу, забезпечувати себе, дітей, швидко стали активною частиною громади», – пояснила експертка.

Тому європейським країнам навпаки не вигідно, щоб українці поверталися в Україну. Адже вони інтегруються та працюють за кордоном. Ще одним чинником, чому країни ЄС зацікавлені в утриманні українців – це старіння Європи та природне скорочення населення.

Елла Лібанова додала, що на фактор повернення українських жінок додому впливає те, чи живуть вони з родиною та чи планують до них переїхати їхні чоловіки після відкриття кордонів.

Раніше Елла Лібанова повідомила, що в Україні нині проживає від 28 до 30 млн людей. Розбіжність у цифрах пояснюється різними методиками підрахунку. 

Раніше «Главком» писав про те, як Елла Лібанова заявила, що після закінчення війни в Україні, ймовірно, не буде великого зростання народжуваності, як після Другої світової війни. Елла Лібанова пояснила, що в той час було економічно вигідно мати багато дітей, а їх виховання та потреби були простішими за сучасні.

Також повідомлялося: Лібанова розповіла, після завершення війни та відкриття кордонів масового виїзду українців за кордон не очікується. За прогнозами експертки, залишиться більшість жінок, які нині проживають в Україні, тоді як частина чоловіків може скористатися можливістю виїхати. 

Читайте також:

Теги: війна демографічна криза жінка Елла Лібанова українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війну так чи інакше відчувають усі
Росіяни увімкнули режим тотальної війни, бо не мають часу
16 сiчня, 10:10
Мирна угода має запрацювати лише разом із системою безпекових договорів, наголосив Зеленський
План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня, 2025, 10:07
Президент Зеленський наголосив, що контроль України над ЗАЕС виключає присутність російських військ у Енергодарі
Що робити з ЗАЕС? Зеленський вперше оприлюднив пропозицію України росіянам та американцям
24 грудня, 2025, 10:24
Максим Галкін звернувся до українців у Різдво
Максим Галкін привітав шанувальників із Різдвом українською мовою: реакція українців
25 грудня, 2025, 16:40
Сарваров народився 11 березня 1969 року
Воював у Чечні, Сирії та Україні: що відомо про генерала Сарварова, ліквідованого у Москві
22 грудня, 2025, 09:29
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 456 танків
Втрати ворога станом на 25 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
25 грудня, 2025, 06:54
Максиму Патрашу назавждм 21 рік
Поліг під час боїв за Бахмут. Згадаймо Максима Патраша
31 грудня, 2025, 09:00
Росія намагається дипломатичними засобами досягти того, чого не змогла здобути за 11 років війни
Війна Путіна завершиться не на фронті і навіть не в Україні – The Independent
4 сiчня, 15:40
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 17:30

Суспільство

Зеленський заявив про 100% бронювання для працівників енергокомпаній і комунальних підприємств
Зеленський заявив про 100% бронювання для працівників енергокомпаній і комунальних підприємств
Чому Європі вигідно утримувати українців за кордоном? Лібанова дала відповідь
Чому Європі вигідно утримувати українців за кордоном? Лібанова дала відповідь
Алчевськ через 20 років знову залишився без опалення. Про що пишуть місцеві жителі
Алчевськ через 20 років знову залишився без опалення. Про що пишуть місцеві жителі
Військові-зв'язківці на Покровському напрямку просять про допомогу. Відкрито збір
Військові-зв'язківці на Покровському напрямку просять про допомогу. Відкрито збір
Коли в Україні ослабне мороз? Синоптик назвав дату
Коли в Україні ослабне мороз? Синоптик назвав дату
Поліг під Краматорськом у день свого народження. Згадаймо Андрія Кобіва
Поліг під Краматорськом у день свого народження. Згадаймо Андрія Кобіва

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua