Чому Європі вигідно утримувати українців за кордоном? Лібанова дала відповідь

Уряди європейських країн зацікавлені в тому, аби українці залишалися в їхніх державах. Про це заявила докторка економічних наук, професорка, директорка Інституту демографії та досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю виданню Varosh, передає «Главком».

На думку Елли Лібанової, європейські країни дійсно зацікавлені в тому, щоб втримати українців за кордоном. Демограф пояснює, що наративи про те, що за кордон з України поїхали жінки, які «сиділи за спинами батьків і чоловіків» неправдиві.

«Поїхали свідомі, самодостатні жінки, які відповідають за життя своїх дітей. Ніхто з них не знав, куди потрапить, як їх зустрічатимуть і чи допомагатимуть. І вони відразу почали шукати роботу, забезпечувати себе, дітей, швидко стали активною частиною громади», – пояснила експертка.

Тому європейським країнам навпаки не вигідно, щоб українці поверталися в Україну. Адже вони інтегруються та працюють за кордоном. Ще одним чинником, чому країни ЄС зацікавлені в утриманні українців – це старіння Європи та природне скорочення населення.

Елла Лібанова додала, що на фактор повернення українських жінок додому впливає те, чи живуть вони з родиною та чи планують до них переїхати їхні чоловіки після відкриття кордонів.

Раніше Елла Лібанова повідомила, що в Україні нині проживає від 28 до 30 млн людей. Розбіжність у цифрах пояснюється різними методиками підрахунку.

Раніше «Главком» писав про те, як Елла Лібанова заявила, що після закінчення війни в Україні, ймовірно, не буде великого зростання народжуваності, як після Другої світової війни. Елла Лібанова пояснила, що в той час було економічно вигідно мати багато дітей, а їх виховання та потреби були простішими за сучасні.

Також повідомлялося: Лібанова розповіла, після завершення війни та відкриття кордонів масового виїзду українців за кордон не очікується. За прогнозами експертки, залишиться більшість жінок, які нині проживають в Україні, тоді як частина чоловіків може скористатися можливістю виїхати.