Головна Світ Політика
search button user button menu button

Питання Криму та Донбасу. Генеральний секретар ООН вказав на два важливі моменти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Питання Криму та Донбасу. Генеральний секретар ООН вказав на два важливі моменти
Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав неприйнятними аргументи РФ про «самовизначення Донбасу»
фото: wsj.com

Генсек ООН заявив, що принцип самовизначення тут не застосовується

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що принцип самовизначення народів не може застосовуватися до Криму й Донбасу, а в цьому випадку переважає принцип територіальної цілісності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Гутерреш наголосив, що в міжнародному праві діють два базові принципи. «Є два важливі принципи. Перший принцип – територіальна цілісність держав. Інший принцип – самовизначення народів», – заявив він.

Водночас, за його словами, самовизначення можливе лише за наявності низки умов, визначених у висновках управління ООН з правових питань.

«Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України», – підкреслив генсек.

Раніше в ООН офіційно оголосили початок процесу відбору нового генерального секретаря. Голова Генеральної асамблеї Анналена Бербок повідомила, що керівництво організації звернулося до держав-членів із листом із закликом висунути кандидатів на посаду наступника Антоніу Гутерріша після завершення його другого п’ятирічного терміну у 2026 році. Вона наголосила, що майбутній вибір має стати сигналом щодо цінностей та ролі ООН у світі.

Водночас Антоніу Гутерреш неодноразово зазнавав критики через свою риторику та контакти з керівництвом Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, у жовтні 2024 року він відвідав саміт БРІКС у Казані, де провів зустріч із господарем Кремля Путіним.

Тоді в ООН пояснювали поїздку необхідністю «підтримувати канали діалогу», однак в Україні та країнах-партнерах цей крок викликав різку реакцію та звинувачення у легітимації агресора.

Читайте також:

Теги: росія війна Антоніу Гутерріш

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
8 сiчня, 09:34
У Росії зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури
У РФ палають нафтобаза та Ільський НПЗ після атаки безпілотників
1 сiчня, 04:45
СБУ показала уламки ракети
СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)
9 сiчня, 14:21
Бєлгород атакували ракети
У Бєлгороді та Орлі атаковано ТЕЦ
20 сiчня, 22:32
Танкерів РФ без документів позбавили права проходу через Балтику
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Росія намагається дипломатичними засобами досягти того, чого не змогла здобути за 11 років війни
Війна Путіна завершиться не на фронті і навіть не в Україні – The Independent
4 сiчня, 15:40
Дональд Туск заявив про можливий слід спецслужб РФ у кібератаках на Польщу
Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
15 сiчня, 13:38
Овечкін відомий своєю відкритою підтримкою президента РФ Володимира Путіна
Путініст Овечкін взяв участь в акції на підтримку американських ЛГБТ-безхатьок
18 сiчня, 20:14
Іванові Семенюку назавжди 28 років
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Івана Семенюка
27 сiчня, 09:00

Політика

Позиції Орбана похитнулися напередодні виборів
Позиції Орбана похитнулися напередодні виборів
Трамп наказав відкрити повітряний простір над Венесуелою
Трамп наказав відкрити повітряний простір над Венесуелою
Питання Криму та Донбасу. Генеральний секретар ООН вказав на два важливі моменти
Питання Криму та Донбасу. Генеральний секретар ООН вказав на два важливі моменти
Карні відреагував на підтримку сепаратистів Альберти з боку США
Карні відреагував на підтримку сепаратистів Альберти з боку США
Трамп попередив Британію про ризики зближення з Китаєм
Трамп попередив Британію про ризики зближення з Китаєм
Тайвань провів перші підводні випробування субмарини вітчизняного виробництва
Тайвань провів перші підводні випробування субмарини вітчизняного виробництва

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua