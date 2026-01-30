Питання Криму та Донбасу. Генеральний секретар ООН вказав на два важливі моменти

Генсек ООН заявив, що принцип самовизначення тут не застосовується

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що принцип самовизначення народів не може застосовуватися до Криму й Донбасу, а в цьому випадку переважає принцип територіальної цілісності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Гутерреш наголосив, що в міжнародному праві діють два базові принципи. «Є два важливі принципи. Перший принцип – територіальна цілісність держав. Інший принцип – самовизначення народів», – заявив він.

Водночас, за його словами, самовизначення можливе лише за наявності низки умов, визначених у висновках управління ООН з правових питань.

«Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України», – підкреслив генсек.

Раніше в ООН офіційно оголосили початок процесу відбору нового генерального секретаря. Голова Генеральної асамблеї Анналена Бербок повідомила, що керівництво організації звернулося до держав-членів із листом із закликом висунути кандидатів на посаду наступника Антоніу Гутерріша після завершення його другого п’ятирічного терміну у 2026 році. Вона наголосила, що майбутній вибір має стати сигналом щодо цінностей та ролі ООН у світі.

Водночас Антоніу Гутерреш неодноразово зазнавав критики через свою риторику та контакти з керівництвом Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, у жовтні 2024 року він відвідав саміт БРІКС у Казані, де провів зустріч із господарем Кремля Путіним.

Тоді в ООН пояснювали поїздку необхідністю «підтримувати канали діалогу», однак в Україні та країнах-партнерах цей крок викликав різку реакцію та звинувачення у легітимації агресора.