Ляшко з фронту виграв справу у НАЗК (документ)

Колишньому політику загрожував штраф до 6,8 тис. грн

Столичний суд закрив справу проти голови Радикальної партії Олега Ляшка за відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Наприкінці жовтня минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оформило адмінпротокол на екснардепа за порушення подання фінансового звіту політичної партії за I квартал 2025 року. Зокрема, НАЗК виявило неповні відомості у звіті про зобов’язання фінансового характеру, який висить на тернопільському осередку Радикальної партії. Йдеться про 31,2 тис. грн боргу за виконавчими документами.

Адвокат Ляшка направив до суду клопотання, у якому просив зупинити розгляд справи у зв’язку з мобілізацією голови партії до лав ЗСУ. На що Феміда відповіла відмовою, пояснивши: у Кодексі про адміністративні правопорушення не врегульовано це питання.

Водночас суд дійшов висновків: у матеріалах справи відсутні докази, що Олег Ляшка був обізнаний про існування виконавчих проваджень щодо партії. Більше того, у судовій постанові зазначено, що у тернопільській територіальній організації Радикальної партії є свій керівник, а тому Феміда вважала, що Ляшко не мав умислу на порушення порядку подання звіту політичної партії за I квартал 2025 року.

витяг із судового реєстру

Також суд наголосив: з 4 вересня 2023 року Олег Ляшко перебуває у війську і виконує обов’язки військовослужбовця, що «ставить під сумнів можливість отримання ним інформації щодо виконавчих проваджень партії та додатково свідчить про відсутність умислу на порушення порядку подання звіту політичної партії».

Зауважимо: стаття 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру») передбачає покарання від 5,1 тис. грн до 6,8 тис. грн штрафу.

Крім того, як дізнався «Главком», на розгляді Печерського райсуду Києва знаходиться ще один протокол НАЗК, складений на Олега Ляшка як голову партії.

Нагадаємо, що Олег Ляшко служить у батальйоні безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. У 2025 році його призначили командиром батальйону. За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в бригаді почав «одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість».

Як повідомляв «Главком», у березні 2025 року Печерський райсуд Києва залишив без розгляду заяву дружини лідера Радикальної партії Росіти Ляшко про розірвання шлюбу.

У середині вересня 2024 року дружина екснардепа пішла до суду для оформлення розриву стосунків. У грудні Феміда призначила спрощений розгляд справи і надала відповідачу Олегу Ляшку 15 днів на подачу відзиву на позовну заяву.

Напередодні чергового засідання, яке припало на початок березня 2025 року, представниця дружини Ляшка звернулася до суду із клопотанням про залишення позову без розгляду. Феміда погодилася з цим, оскільки справу не було розглянуто по суті.