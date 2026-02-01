Головна Країна Події в Україні
За січень Росія випустила проти нас більше 6 тис. ударних дронів – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
За січень Росія випустила проти нас більше 6 тис. ударних дронів – Зеленський
Зеленський: у багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури
фото: ДСНС

Зеленський розповів про кількість випущених по Україні дронів та бомб

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки надважкого першого місяця року. За його даними, лише протягом січня Росія застосувала проти українських міст та інфраструктури понад 6 тис. ударних дронів, близько 5 500 керованих авіаційних бомб (КАБ) та 158 ракет різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленський.

Головними цілями ворога залишаються енергетика, залізнична логістика та об’єкти, що забезпечують нормальне життя громад в умовах аномальних холодів.

«У багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури. Лише за січень Росія випустила проти нас більше 6000 ударних дронів, близько 5500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів. Практично все це – проти енергетики, залізниці, нашої інфраструктури, всього, що підтримує нормальність життя», – зазначив Зеленський.

За його словами, за минулий тиждень Росія випустила більш ніж 980 ударних дронів.

«Зараз удари продовжуються. За минулий тиждень – більш ніж 980 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та дві ракети застосувала Росія проти України. Фіксуємо російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами. Саме тому потреба в захисті неба не зникла. Ракети до Patriot, NASAMS, F-16 та інших платформ потрібні на кожен день. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та допомагає», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 338 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

 

Теги: Володимир Зеленський війна росія дрон

