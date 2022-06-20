Олександр Положинський звернувся за допомогою до шанувальників

Положинський потрапив під обстріл на передовій: згоріло все

Екслідер групи «Тартак» Олександр Положинський, який служить у лавах ЗСУ на передовий, потрапив під ворожий обстріл. Музикант із соцмережі розповів, що згоріло абсолютно все і постраждала техніка.

«Згорів автомобіль із речами. У мене та ще у багатьох хлопців згоріло все, в інших – лише частина речей. Добре постраждала також наша техніка – автомобілі та генератори. Щось знищено, щось виведено з ладу, щось тримається з останніх сил», – зазначив музикант.

Артист звернувся по допомогу до шанувальників, щоб вони допомогли зібрати кошти на необхідні речі на фронті.

«Якщо хтось із волонтерів готовий чимось поділитися – пишіть, будь ласка, у приват. Навчений попереднім досвідом спробую скласти списки того, що і кому потрібно, а отримане потім розподіляти згідно зі складеними списками. На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоб покрити зараз усі потреби – мої особисті та всього підрозділу. І так, ми вже не на фронті, тож ви знаєте, хто перший у черзі. Ми собі потроху, вірю, доберемо», – додав Положинський.