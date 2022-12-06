Медведчук, Арестович. Кого українці найактивніше шукали в Google (список)
Українці гуглили як вітчизняних політиків та знаменитостей, так і зарубіжних
На перше місце у рейтингу пошукових запитів Google серед персон потрапив Радник Офісу президента України Олексій Арестович. Користувачі також цікавились міською легендою Привидом Києва, Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.
Загалом рейтинг має такий вигляд:
- Олексій Арестович
- Володимир Путін
- Віктор Медведчук
- Привид Києва
- Валерій Залужний
- Оксана Марченко
- Юрій Подоляк
- Борис Джонсон
- Віталій Кім
- Ненсі Пелосі
Нагадаємо, Google назвав топ-запити українців у 2022 році. До першої десятки увійшли такі запити, як «карта України», «Байрактар» та новий сезон ТБ-шоу «Холостяк». Пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання за 2022 рік у Google Україна, став «карта повітряних тривог».
До того ж стало відомо, хто очолив рейтинг найпопулярніших зірок по запитах у Google.
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