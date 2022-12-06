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Медведчук, Арестович. Кого українці найактивніше шукали в Google (список)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Медведчук, Арестович. Кого українці найактивніше шукали в Google (список)
Рейтинг очолив Олексій Арестович
фото з відкритих джерел

Українці гуглили як вітчизняних політиків та знаменитостей, так і зарубіжних

На перше місце у рейтингу пошукових запитів Google серед персон потрапив Радник Офісу президента України Олексій Арестович. Користувачі також цікавились міською легендою Привидом Києва, Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.

Загалом рейтинг має такий вигляд:

  1. Олексій Арестович
  2. Володимир Путін
  3. Віктор Медведчук
  4. Привид Києва
  5. Валерій Залужний
  6. Оксана Марченко
  7. Юрій Подоляк
  8. Борис Джонсон
  9. Віталій Кім
  10. Ненсі Пелосі

Нагадаємо, Google назвав топ-запити українців у 2022 році. До першої десятки увійшли такі запити, як «карта України», «Байрактар» та новий сезон ТБ-шоу «Холостяк». Пошуковим запитом року, який показав найбільше зростання за 2022 рік у Google Україна, став «карта повітряних тривог». 

До того ж стало відомо, хто очолив рейтинг найпопулярніших зірок по запитах у Google.

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Теги: рейтинг Google Олексій Арестович

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